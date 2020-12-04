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Поліцію Харківщини очолив Андрій Рубель

Про причини звільнення Валерія Сокуренка не повідомляється.

Поліцію Харківщини очолив Андрій Рубель
Фото: hk.npu.gov.ua

Сьогодні, 4 грудня, у Харкові керівництво МВС та Нацполіції представило особовому складу нового начальника ГУНП у Харківській області. Полковник поліції Андрій Рубель до цього працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Нового керівника регіонального відомства представили Державний секретар МВС Олексій Тахтай та голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує пресслужба обласної поліції.

Олексій Тахтай у вступному слові відзначив, що Андрій Рубель - досвідчений офіцер з 16-річним стажем роботи в оперативних підрозділах.  Його кандидатуру було погоджено за пропозицією керівництва Національної поліції України.

Голова Нацполіції висловив подяку Валерію Сокуренку, який до цього понад півтора року очолював обласний главк поліції.

Фото: hk.npu.gov.ua

Андрій Рубель народився у 1982 році на Чернігівщині. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ  розпочав з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом’янського районного управління Києва. В період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах у поліції міста Києва та області, в ГУБОЗ МВС України, Департаментах карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.

За даними ЗМІ, у 2019 році Рубель намагався очолити управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, але провалив тест на знання українського законодавства, надавши лише 42% правильних відповідей.

Нагадаємо, 27 листопада президент призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук.

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