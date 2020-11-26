Фото: НБУ

Національний банк 26 листопада випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену Герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

"Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України" – це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном, інформує пресслужба НБУ.

Над створенням дизайну сувенірної банкноти працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж - 50 тис. штук (зокрема 40 тис. у сувенірній упаковці).

Придбати сувенірну банкноту "Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України", яка не є платіжним засобом, можна буде в пунктах продажу Національного банку України та банків-дистриб’юторів.

Леонід Каденюк 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі “Колумбія” (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.

Каденюк помер 31 січня 2018 року на 68-му році життя під час пробіжки в районі Царського села в Печерському районі Києва.

У серпні Володимир Зеленський розповів, що разом із працівниками Офісу президента та уряду зробить внесок у благодійний фонд і сприятиме організації встановлення монумента на могилі першого космонавта України. Відкриття пам’ятника було заплановане на 19 листопада – дату, коли Леонід Костянтинович здійснив політ на шатлі "Колумбія".