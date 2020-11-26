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Мінфін заявив про виконання одінєї з основних умов МВФ для визначення дати візиту місії та отримання траншу

Йдеться про перемовини щодо параметрів державного бюджету на 2021 рік. 

Мінфін заявив про виконання одінєї з основних умов МВФ для визначення дати візиту місії та отримання траншу
Фото: LB.ua

Міністерство фінансів України успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік.

Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ Програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу. Про це йдеться на сайті міністерства.

"Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що загалом параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ.

Нагадаємо, що позаштатний радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що траншу від Міжнародного валютного фонду Україна цього року не отримає. Проте держава може досягти домовленостей на робочому рівні, що дасть змогу отримати інші запозичення.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом і анонсував швидке внесення проєкту державного бюджету на 2021 рік у Верховну Раду.

У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти".

Ще в листопаді 2018 Міністерство фінансів попередило, що запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток для великих компаній залишить Україну без програми Міжнародного валютного фонду і призведе до дефолту.

Податок на виведений капітал не працює в Україні досі. У жовтні 2020 президент Володимир Зеленський заявив, що час уже ставити крапку в питанні цього податку і він готовий це зробити.

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