У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"

Фонд вважає, що введення податку на виведений капітал призведе до значної втрати доходів, що є регресивним процесом.

Міжнародний валютний фонд вважає, що податкова політика в Україні ведеться відразу на два фронти.

З одного боку, за останні роки в державі провели значну роботу над поступовим удосконаленням і оновленням податкової системи. Але з іншого – податкова політика ставить під сумнів основні положення чинної системи, досліджуючи фундаментальні зміни в ній. Про це йдеться у звіті МВФ.

"У той час як було докладено серйозних зусиль, наприклад, до модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, приведення режиму у відповідність до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку, деякі кола політичних дебатів наполегливо намагаються скасувати податок на прибуток корпорацій", - йдеться в документі.

У МВФ уточнили, що основна ідея цієї пропозиції полягає в тому, щоб замінити цей податок податком на розподілений прибуток (або податок на виведений капітал).

"Ця система не буде оподатковувати прибуток, коли він накопичується в корпорації, відклавши сплату податку до моменту, коли корпорація розподіляє дивіденди акціонеру", - додали у Фонді.

У МВФ також зазначили, що зараз знайти золоту середину їм не видається можливим. Вони вважають, що введення податку на виведений капітал призведе до значної втрати доходів, що є регресивним процесом.

У 2016 році Національна рада реформ затвердила введення податку на виведений капітал з 1 січня 2018 року. На початку жовтня 2017 року цей податок підтримали на засіданні Кабінету Міністрів, а в липні 2018-го законопроєкт про ПнВК було внесено президентом Петром Порошенком на розгляд парламенту.

Залежно від об'єкта оподаткування пропонувалися диференційовані ставки податку в розмірі:

15 % — до операцій з виведення капіталу (дивідендів); 20 % — до платежів, еквівалентних виведенню капіталу, крім застосування ставки 5 % при виплаті пов'язаній особі-нерезиденту.

Відмінність від податку на прибуток полягає в тому, що останній оподатковує операційний прибуток, отриманий після вирахування всіх витрат на зарплатню, нарахування на неї, витрати на закупівлі матеріалів. Податком на виведений капітал оподатковуються лише дивіденди, отримані бенефіціарами після зазначених операцій, та аналогічні операції.

Раніше у МВФ погодилися з введенням ПнВК в Україні, але тільки для компаній з річним обігом до 200 млн гривень і за умови, що вони повинні авансом заплатити 50% від суми податкових зобов'язань з податку за прибуток за 2018 рік. У такому разі ПнВК було б введено для 98% юридичних осіб, але два відсотки, що залишилися, які генерують близько 85% загальної суми податку на прибуток, продовжуватимуть його платити. Йшлося про 4500 найбільших компаній.

У листопаді 2018 Міністерство фінансів попередило, що запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток для великих компаній залишить Україну без програми Міжнародного валютного фонду і призведе до дефолту.

Податок на виведений капітал не працює в Україні досі. У жовтні 2020 президент Володимир Зеленський заявив, що час уже ставити крапку в питанні цього податку і він готовий це зробити.