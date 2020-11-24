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З початку року скорочення промислового виробництва становило 6,8%

У жовтні обсяг впав на 5%.

З початку року скорочення промислового виробництва становило 6,8%
Фото: slovoidilo.ua

Скорочення обсягів промислового виробництва порівняно з відповідним місяцем попереднього року становило 5% (у вересні – 4,4%). Про це повідомляє Growford Institute з посиланням на показники Держстату. При цьому зазначається, що ще більш негативного забарвлення цей показник набуває з огляду на той факт, що жовтень був першим місяцем для якого база порівняння вже була «від’ємною» (у жовтні 2019 р. промислове виробництво скоротилося на 2,9%).

"За підсумками січня-жовтня 2020 р. порівняно з відповідним періодом 2019 р. скорочення промислового виробництва становило 6,8%. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва скоротилися на 4,4%, переробній промисловості – на 8,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,5%.З точки зору основних промислових груп, найглибше падіння за підсумками 10 місяців відбулося у виробництві інвестиційних товарів (на 23,2%), що обмежує можливості відновлення економіки в майбутньому", - говориться у повідомленні.

Водночас, ціни виробників промислової продукції, після 11 місяців дефляції, у жовтні 2020 р. повернулися в зону додатних значень (у річному вимірі зросли на 3,2%). Проте це відбулося під впливом зростання цін експорту на 22,4% (передусім за рахунок цін на залізну руду), тоді як внутрішні ціни виробників залишались у зоні дефляції (в жовтні 2020 р. порівно з жовтнем 2019 р. знизились на 1,1%).

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