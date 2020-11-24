Радник Єрмака Милованов: "Від МВФ траншу цього року не буде"

Україна спробує досягти домовленостей на робочому рівні, щоб отримати запозичення з інших структур.

Позаштатний радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що траншу від Міжнародного валютного фонду Україна цього року не отримає.

Проте держава може досягти домовленостей на робочому рівні, що дасть змогу отримати інші запозичення. Про це Милованов заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише "Українська правда".

"Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде", - зазначив він.

Україна намагатиметься отримати запозичення з інших структур завдяки домовленостям на робочому рівні.

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть перемовини з МВФ, під прийнятні відсотки", - додав Тимофій Милованов.

Нагадаємо, 20 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що очікує позитивного сигналу від МВФ про підтримку домовленостей між Україною та Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

18 листопада представник уряду у Верховній раді Василь Мокан зазначив, що уряд розраховує на черговий транш від МВФ наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і четвертого - $980 млн.

Передбачалося, що віртуальна місія першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку і 600 млн євро від ЄС.

У вересні представник МВФ не зміг назвати можливу дату місії для першого перегляду програми stand-by і виділення другого траншу.