Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
ГоловнаЕкономікаБізнес

Громадянин Білорусі купує "БТА Банк"

Ім'я покупця не уточнюється.

Громадянин Білорусі купує "БТА Банк"
Фото: Мінфін

Антимонопольний комітет надав дозвіл громадянину Білорусі на придбання понад 50% акцій АТ "БТА Банк".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл фізичній особі – громадянину Республіки Білорусь на придбання акцій Акціонерного товариства "БТА Банк" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні.

Ім'я покупця не уточнюється.

Згідно з даними на сайті фінустанови, єдиним акціонером АТ "БТА БАНК" (Україна) є АТ "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарним акціонером АТ "БТА Банк" (Казахстан) є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.За підсумками 2019 року банк отримав 11,44 млн грн чистого прибутку в порівнянні з 122,06 млн грн збитку роком раніше.

Нагадаємо, улітку 2017 року білоруський бізнесмен, засновник інвестиційної компанії VP Capital Віктор Прокопеня розглядав можливість придбання Сбербанку України. Однак потім він передумав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також