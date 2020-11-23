Громадянин Білорусі купує "БТА Банк"

Антимонопольний комітет надав дозвіл громадянину Білорусі на придбання понад 50% акцій АТ "БТА Банк".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл фізичній особі – громадянину Республіки Білорусь на придбання акцій Акціонерного товариства "БТА Банк" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні.

Ім'я покупця не уточнюється.

Згідно з даними на сайті фінустанови, єдиним акціонером АТ "БТА БАНК" (Україна) є АТ "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарним акціонером АТ "БТА Банк" (Казахстан) є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.За підсумками 2019 року банк отримав 11,44 млн грн чистого прибутку в порівнянні з 122,06 млн грн збитку роком раніше.

Нагадаємо, улітку 2017 року білоруський бізнесмен, засновник інвестиційної компанії VP Capital Віктор Прокопеня розглядав можливість придбання Сбербанку України. Однак потім він передумав.