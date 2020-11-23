Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСвіт

У Мінську проходить марш пенсіонерів і медиків, є затримані

Протестувальники вигукують гасла: "Ганьба!", "Це наше місто!", "Фашисти".

У Мінську проходить марш пенсіонерів і медиків, є затримані
Фото: Onliner

У столиці Білорусі, Мінську, проходить "Марш мудрості" за участю пенсіонерів та медиків.

Про це повідомляє Onliner.

Ще до початку маршу був закритий вестибюль №2 станції метро "Площа Леніна" (вхід з боку площі Незалежності). Згодом метрополітен почав працювати.

До того моменту учасники маршу вже розпочали свій марш по проспекту Незалежності, який став традиційним. Їх просили розійтися, нагадуючи, що захід не санкціонований, але реакції не було.

Силовики перекрили дорогу для учасників маршу та зупинили рух транспорту на деяких вулицях.Пенсіонери пройшли звичним маршрутом, обминаючи будинок КДБ і ГУМ. З протилежного боку за ними спостерігали силовики з припаркованих авто. При цьому повідомлялося про точкові затримання, точна кількість яких не називається.

Протестувальники вигукують гасла: "Ганьба!", "Це наше місто!", "Фашисти".

Нагадаємо, у Білорусі у неділю, 22 листопада, правоохоронці знову почали затримувати протестувальників та застосували проти них спецзасоби. Правозахисники повідомили про щонайменше 203 затриманих мітингарів. 

В Білорусі тривають протести через результати виборів, згідно з якими Олександра Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингарі наполягають, що результати були сфальсифіковані.

Лідерка опозиційного руху Світлана Тихановська неодноразово закликала Лукашенка передати владу.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Україна також долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також