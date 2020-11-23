У Мінську проходить марш пенсіонерів і медиків, є затримані

У столиці Білорусі, Мінську, проходить "Марш мудрості" за участю пенсіонерів та медиків.

Про це повідомляє Onliner.

Ще до початку маршу був закритий вестибюль №2 станції метро "Площа Леніна" (вхід з боку площі Незалежності). Згодом метрополітен почав працювати.

До того моменту учасники маршу вже розпочали свій марш по проспекту Незалежності, який став традиційним. Їх просили розійтися, нагадуючи, що захід не санкціонований, але реакції не було.

Силовики перекрили дорогу для учасників маршу та зупинили рух транспорту на деяких вулицях.Пенсіонери пройшли звичним маршрутом, обминаючи будинок КДБ і ГУМ. З протилежного боку за ними спостерігали силовики з припаркованих авто. При цьому повідомлялося про точкові затримання, точна кількість яких не називається.

Протестувальники вигукують гасла: "Ганьба!", "Це наше місто!", "Фашисти".

Нагадаємо, у Білорусі у неділю, 22 листопада, правоохоронці знову почали затримувати протестувальників та застосували проти них спецзасоби. Правозахисники повідомили про щонайменше 203 затриманих мітингарів.

В Білорусі тривають протести через результати виборів, згідно з якими Олександра Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингарі наполягають, що результати були сфальсифіковані.

Лідерка опозиційного руху Світлана Тихановська неодноразово закликала Лукашенка передати владу.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Україна також долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.