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Тимофій Милованов є позаштатним радником керівника ОПУ

Він також залишається президентом Київської школи економіки.

Тимофій Милованов є позаштатним радником керівника ОПУ
Фото: kmu.gov.ua

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов вже деякий час є позаштатним радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака. І що це означає? Ви всі знаєте, які виклики стоять перед державою: COVID, фінансування бюджету, стосунки з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюсь, що мої знання стануть корисними найвищому керівництву України”, – написав він.

Милованов додав, що він залишається президентом Київської школи економіки. "Це справа мого життя. Я вірю, що якісних економічних політик недостатньо для зміни культури та успіху України. Потрібні фундаментальні зміни в освіті. Мій внесок - розбудова школи та допомога запуску найкращого в Україні бакалаврату. Я продовжую відповідати за стратегію розвитку школи та фандрейзінг", – написав ексміністр. 

Раніше Милованов заявив, що планує “підтягнути знання в таких галузях економіки, як енергетика та інфраструктура” і повернутися у політику “через один-два політичні цикли”.

Милованов був міністром економіки з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. Після відставки уряду він повернувся на посаду президента Київської школи економіки.

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