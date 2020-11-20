МінТОТ попросило називати Крим окупованим, а не анексованим

Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими - це Російська Федерація.

Термін "анексія" хибний щодо Криму та суперечить українському законодавству. Згідно із українським законодавством, Кримський півострів включно із містом Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко під час презентації аналітичної доповіді "Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги", підготовленої Радою зовнішньої політики "Українська призма".

"Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими - це Російська Федерація. Вся міжнародна спільнота використовує формулювання "тимчасово окуповані території" як щодо півострова, так і щодо Донбасу. Дозволяється також використання формулювання "спроба анексії" щодо Криму, але не "анексія". Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов’язання РФ за міжнародним гуманітарним правом", - цитує Яременка пресслужба МінТОТ.

Яременко також нагадав, що визначення "анексія" фактично продовжує російський наратив про те, що питання повернення Криму та Севастополя до України начебто є закритим.

"Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном «тимчасова окупація», адже Крим, я певен, повернеться під контроль України", - резюмував заступник міністра.

Росія захопила український півострів у березні 2014-го. Згодом Крим увійшов до складу РФ за результатами так званого референдуму.

Більшість країн світу, в тому числі США, держави Євросоюзу, а також Австралія, Канада і Японія, не визнали підсумки референдуму. Крім Нікарагуа, півострів вважають російським Афганістан, Венесуела, Куба, Сирія, Казахстан і КНДР. Влада Білорусії визнали Крим російським "де-факто".