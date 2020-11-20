ЦВК скасувала дати повторних виборів у Борисполі та Новгород-Сіверському

Центральна виборча комісія скасувала постанови про призначення повторних виборів міських голів у Борисполі та Новгород-Сіверському.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

ЦВК констатувала, що під час вирішення питання про призначення повторних виборів, зокрема визначення дати їх проведення, не дотримано положень Виборчого кодексу України в частині їх призначення на останню неділю 60-денного строку з дня прийняття рішення про їх призначення.

ЦВК вимагає від місцевих комісій до 23 листопада призначити нові дати повторного голосування.

Повторні вибори мера Борисполя мали відбутися 31 січня 2021 року, мера Новгород-Сіверського - 17 січня 2021 року,.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 280 Виборчого кодексу України, ТВК ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, і про призначення повторних виборів, якщо переможець виборів не отримав мандата міського голови в порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у п. 4 ч. 1 та ч. 4 ст. 231 (у разі смерті).

Згідно з ч. 2 ст. 195 Виборчого кодексу повторні місцеві вибори призначають на останню неділю 60-денного терміну з дня ухвалення рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних виборів.

Рішення щодо призначення повторних місцевих виборів ухвалює відповідна ТВК не пізніше ніж у десятиденний термін з дня настання обставин, передбачених кодексом, для призначення таких виборів або з дня припинення обставин, що стали підставою для припинення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

На виборах міського голови Борисполя переміг Анатолій Федорчук, який балотувався від партії "Наш край". Однак, він помер від коронавірусної хвороби.

29 жовтня через коронавірусну хворобу помер міський голова Новгорода-Сіверського (Чернігівська область) Олег Бондаренко.