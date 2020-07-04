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Милованов не против вернуться во власть "через один-два политических цикла"

Бывший министр экономики решил подтянуть знания.

Милованов не против вернуться во власть "через один-два политических цикла"
Фото: kmu.gov.ua

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что у него сейчас нет политических планов. Он сосредоточен на работе в Киевской школе экономики.

Об этом он сказал в перерыве "Свободы слова с Савиком Шустером", комментируя слухи о том, что он рассматривается как возможный кандидат на главу НБУ.

"Это невозможно. Есть закон об НБУ и Кабмине, который требует, чтобы такой человек, как я, после завершения срока полномочий министра должен был ждать один год. То есть разговор обо мне может быть только с марта следующего года", - сказал Милованов.

По его словам, он сейчас планирует подтянуть знания в таких отраслях экономики, как энергетика и инфраструктура. А "через один-два политических цикла с радостью хотел бы помочь стране".

"Я смотрю политику, я бы хотел научиться больше в отраслях, которые я не понимаю, как работает экономика. Например, энергетика, инфраструктура. Я бы хотел поработать советником, например, большой компании или министерства, чтобы узнать больше", - сказал Милованов.

Напомним, что Милованов был министром экономики с 29 августа 2019 года до 4 марта 2020 года.

После отставки правительства он вернулся на должность президента Киевской школы экономики.

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