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Саакашвили возмутил судей заявлением о необходимости "передела" в судебной системе

"Надеемся, что голословные заявления не являются проявлением некомпетентности".

Саакашвили возмутил судей заявлением о необходимости "передела" в судебной системе
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Совет судей Украины возмутился заявлениями главы исполкома Национального совета реформ Михаила Саакашвили о необходимости радикальной судебной реформе.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета судей.

"Заявление господина Саакашвили, что "это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе" настораживает своей радикальностью и безапелляционностью. Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур назначения судей, образовался катастрофический кадровый голод", - сказано в нем.

Также Совет судей напомнил о высказывании Саакашвили в эфире одного из телеканалов о том, что судебная ветвь власти "глубоко больна" и является главным виновником отсутствия инвестиций в Украину.

Судьи указали на то, что Саакашвили возглавляет вспомогательный орган без особых полномочий.

"Надеемся, что соответствующие голословные заявления не являются проявлением непонимания насущных проблем судебной ветви власти и не являются проявлением некомпетентности", - подчеркнули в Совете.

Саакашвили отреагировал на это заявление постом в фейсбуке.

Он заявил, что украинские суды оторваны от "реальной жизни, экономики, безопасности и благополучия обыкновенных украинцев".

"Судебная власть превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки разных финансовых кланов. Она уже очень далека от проблем простых украинцев и общественных интересов", - заявил он.

Саакашвили подчеркнул, что целью Нацсовета реформ при нем станет максимальное упрощение системы, удаление из нее коррупции.

"И конечно обратить внимание на то, как живут сами судьи, на то, откуда у них шикарные виллы и яхты. Причем никакая процедурная демократия и иностранные европейские правила не должны им помогать в обеспечении гарантий безопасности от украинского народа", - добавил он.

Напомним, что с начала года Конституционный Суд признал частично незаконной две судебные реформы. Одну из них провели при Петре Порошенко, вторую - уже при Владимире Зеленском.

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