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Шмигаль: уряд очікує оголошення дати місії МВФ найближчими днями

Прем'єр пояснив, що МВФ "взяв паузу", щоб переконатися у незалежності НБУ після зміни його голови.

Шмигаль: уряд очікує оголошення дати місії МВФ найближчими днями
Фото: Youtube / Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді очікують призначення місії Міжнародного Валютного Фонду, від якої залежать терміни продовження спільної роботи, найближчими днями.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"3,7 мільярда кредитних коштів – це близько 1,5 мільярда доларів – друга частина траншу МВФ, це 1 мільярд Світового банку, і це макрофін від Європейського Союзу 1,2 мільярда євро. Ці кошти нам не надійшли. Вони не надійшли нам з різних причин. World Bank і ЄС прив’язані до МВФ. А у нас виникло декілька чинників, які вплинули на поведінку МВФ: це зміна керівника НБУ, це рішення Конституційного Суду, і це ряд якихось там дрібних речей, законодавчих ініціатив і ще якихось факторів, які спричиняли стурбованість МВФ і, відповідно, не дали призначити другу місію і отримати другий траншу вчасно", - зазначив Шмигаль.

За його словами, МВФ "взяв три місяці паузу, впевнився, що НБУ і далі незалежний, що його політика не змінилася, курс стабільний, основні цілі НБУ залишаються стабільними".

"Тільки стабілізувалась ситуація з НБУ, з'явилось рішення Конституційного Суду. Ми, звичайно ж, протягом двох днів прийняли рішення про відновлення подачі декларацій і роботи реєстру. Президент подав доволі жорсткий, але правильний на той момент законопроект в парламент", - додав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що українська сторона залишається вірною домовленостям з партнерами і "не шукала цих коштів з якихось інших джерел".

Прем'єр зазначив, що уже найближчими днями в уряді очікують оголошення дати місії МВФ та продовження роботи.

"Це, звичайно, допоможе нам в залученні так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту. Тобто ми в будь-якому випадку зараз пройдемо цей складний період", - запевнив голова уряду.

Нагадаємо: у листопаді президент Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, після яких заявив, що представники України та Фонду спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію у Києві.

Гергієва, своєю чергою, зазначила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

Раніше представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан зазначив, що уряд розраховує на черговий транш від МВФ наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

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