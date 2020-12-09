За її словами, це призведе до підвищення вартості продуктів для кінцевого споживача.

Агро-Продовольча Рада вимагає зупинити підвищення тарифів на передачу електроенергії і знайти спосіб їх знизити. З відповідним листом члени Агро-Прод Ради звернулись до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, повідомляє пресслужба АПР.

В документі наголошують, що грудневе підвищення тарифів на передачу електроенергії є несприяливим для українських переробних підприємств, зокрема аграрної продукції. За словами АПР, це означатиме підвищення вартості продуктів і для кінцевого споживача. Більше того, систематичне підвищення тарифу на передачу має нищівний вплив на інвестиційний клімат в Україні.

Йдеться про рішення регулятора з 1 грудня підняти тариф «Укренерго» з 24 коп за кВт-год до 31 коп за кВт-год. А з 1 січня 2021 р. тариф «Укренерго» може вирости ще – до 32,5 коп за кВт-год.

"І поточне, і нове зростання тарифу – недопустиме", - наголошують в Агро-Продовольчій Раді і вимагають в керівництва НКРЕКП знайти можливості для його зниження.