В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення

Новий в.о. міністра енергетики Юрій Бойко натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення.

"Думаю, на наступному тижні буде готовим до прийняття рішення, яке передбачатиме максимально збалансованим та максимально м'який підхід в частині тарифі для побуту", - сказав Бойко на пресконференції у середу.

В.о. міністра додав, що зміна тарифу "з високою ймовірністю" відбудеться впродовж 2021 року.

Він пояснив, що нинішній середньозважений тариф для населення покриває тільки транспортування енергії, а з грудня не покриватиме навіть його.

"На сьогоднішній день побутовий споживач платить виробнику за електричну енергію 1 копійку. По Україні середньозважена вартість транспорту електричної енергії від станції до будівлі (цей транспорт включає тариф на передачу НЕК "Укренерго", тариф на розподіл оператора системи розподілу і власне тариф на поставку постачальника універсальних послуг) - 1 грн 03 копійки, а середньозважена 1 кВт-години для побутового споживача за останні два місяці - 1 грн 04 копійки. Тобто, по суті, в рамках поточної моделі PSO, за якої "Енергоатом" і "Укргідроенерго" продають електричну енергію для "Гарантованого покупця" за 1 копійку, а він перепродує постачальникам, які здійснюють поставку населенню, по суті, оплачується виключно поставка", - сказав Бойко.

З грудня піднімається тариф НЕК "Укренерго". Через це доставка електроенергії подорожчає на 7 копійок.

"Що робить планово збитковою діяльність навіть при покупці електричної енергії за 1 копійку", - сказав Бойко.

Така модель не є життєздатною, вважає в.о. міністра.

Бойко сказав, що останні півтора місяця в уряді розробляли комплексне рішення, яке буде передбачати не тільки зміну тарифу для населення, але й перегляд системи субсидування, підвищення мінімальної зарплати та ін.

"Обсяг субсидування поточного тарифу населення по року становить близько 55 млрд гривень. От і вирішуйте, чи можна з таким чемоданом без ручки побудувати конкурентну модель. Десь треба взяти озвучену суму і з когось забрати, для того щоб збалансувати роботу ринку", - сказав в.о. міністра.

Нагадаємо, що розмови про підвищення тарифу для населення ведуться ще з весни, коли Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг запропонувала з 1 січня 2021 року скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год/місяць електроенергії.

Зараз за перші 100 кВт-год на місяць населення платить по 90 копійок, а за кожен наступний – 168 копійок.