У Раді мало шансів для скасування повної фіскалізації з січня 2021 року, - Гетманцев

Відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Їхня (руху SaveФОП) головна вимога - ухвалити законопроєкти 3853-1, 3853-2, які скасовують фіскалізацію взагалі. Тобто скасовують навіть ту фіскалізацію, яка вже працює з 2016 року (щодо технічно складних побутових товарів. - Ред.) та з 2018 (щодо аптек. - Ред.). Це безкомпромісна позиція. І вона така від самого початку. Вони не хочуть йти на будь-які поступки, шукати загальний та прийнятний компроміс для усіх. Наш же комітет працював цілий рік, зокрема з представниками малого бізнесу. І наша пропозиція полягає в тому, щоб відтермінувати фіскалізацію на рік (до 1 січня 2022. - Ред.) для всіх, крім ризикових груп. І звичайно ні, не відтерміновувати застосування РРО ні для електроніки, ні для аптек, ні для інтернету, ні для ювелірки", - заявив він.

Глава профільного комітету нагадав, що 17 листопада Рада на умовах, коли на вулицю вийшли з протестом тисячі підприємців, так і не підтримала його законопроєкт №4312-д. Було ухвалено рішення про створення робочої групи для підготовки нового законопроєкту, чим сьогодні займається Кабінет міністрів.

"Ми готові до компромісів. І комітет, і Кабмін, який, до речі, також категорично проти скасування всієї фіскалізації. Тому ми розробили компромісний варіант, але він не був ухвалений в парламентському залі. Чому? Таке політичне рішення було ухвалено в результаті наради голів фракцій. Втім, і у повного скасування фіскалізації шансів мало, адже підтримки в парламентському залі ідеї повного скасування фіскалізації у нас нема. Відповідний проєкт закону навіть не включили в порядок денний", - підкреслив він.

За його словами, у Раді може бути ухвалений компромісний варіант законопроєкту для вирішення проблеми ФОП. Він полягає у фіскалізації для ризикових галузей з 1 січня 2021 року, а для решти відтерміновується на рік.

"Важливо розуміти, що цю дискусію ми ведемо вже рік. На жаль чи на щастя, політичні сили, які вимагають моєї відставки з поста глави комітету, стоять на одному. Вони підтримують повне скасування фіскалізації. Але я як був, так і буду категорично проти такого рішення", - вважає він.

Нагадаємо, що 18 листопада у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у зв'язку з незадовільною роботою на посаді. Ініціаторами документа є члени депутатської групи "Партія "За майбутнє", "Довіра", а також фракції "Європейська солідарність".

17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.