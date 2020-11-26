Ярославський закликав владу "врятувати Україну - від арбітражного позову на 3,5 млрд доларів"

Китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів. Про це йдеться у відкритому офіційному зверненні власника і президента групи DCH Олександра Ярославського до президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голів депутатських фракцій ВРУ, пишуть "Факти".

У тексті цього документа Олександр Ярославський нагадує, що близько трьох місяців тому китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на 3,5 млрд доларів з державою Україна.

«Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їх числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, що порушують двосторонню українсько-китайську Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 року і не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних законних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" внесли свій вклад в розвиток української економіки і відродження промисловості. З високим ступенем ймовірності, так само вважатиме і міжнародний арбітражний суд», - зазначає Ярославський в своєму зверненні.

Інтереси китайських інвесторів «Мотор Січ» захищатимуть імениті міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, в штаті яких працюють автори фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка повинна бути приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня.

Олександр Ярославський підкреслює в своєму зверненні, що з кожною хвилиною ситуація з ПАТ «Мотор Січ» посилюється.

«Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальшому несприятливому розвитку подій, який може завдати серйозних збитків фінансовому становищу нашої держави і її міжнародному реноме. Тим більше, що значні збитки є вже зараз. ПАТ "Мотор Січ" - одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст - сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій в модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає все складнішою і незворотнішою».

Однак у вищого керівництва країни, на його думку, ще є можливість зупинитися, не дійшовши до точки неповернення.