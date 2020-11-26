У ”Нафтогазі” підтвердили збитки на 17 млрд гривень за 9 місяців цього року

Збиток НАК "Нафтогаз України" за 9 місяців 2020 року склав 17 млрд грн порівняно з прибутком 12,9 млрд грн за той самий період у 2019 році.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"За дев’ять місяців 2020 року збиток склав 17 млрд грн порівняно з прибутком 12,9 млрд грн за той самий період у 2019 році, за виключенням припиненої діяльності, причинами чого є менший попит та нижчі ціни на газ", - йдеться в повідомленні.

Ще одним фактором, що спричинив збитки, стали борги посередників.

"Посередники, що постачають газ, мають вчасно розраховуватися за нього. Однак платежі за частину поставок, реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах PSO, залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 3,7 млрд грн за дев’ять місяців поточного року. Резерв сумнівних боргів, ймовірно, знову матиме негативний вплив на прибутковість у наступному кварталі", - повідомили в компанії.

За третій квартал 2020 року збиток склав 5,5 млрд грн порівняно зі збитком 4,8 млрд грн у третьому кварталі 2019 року, крім припиненої діяльності. Порівняно з попереднім кварталом на результати вплинуло значне зниження цін на газ і збільшення об’ємів продажу газу.

У "Нафтогазі" також зазначили, що за дев’ять місяців було видобуто 10,7 млрд куб. м і реалізовано 12 млрд куб. м природного газу.

Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 19,7 млрд грн у кінці третього кварталу. Загальна сума грошових коштів, перерахованих до державного бюджету, склала 87 млрд грн.

Щодо дивідендів за 2019 рік, то 39,6 млрд грн було сплачено до державного бюджету цього року, а 8,5 млрд грн передплачено наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, в середині листопада колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що за 9 місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 18,7 мільярда гривень збитку, тоді як за аналогічний період минулого року компанія мала 19,9 млрд гривень прибутку.