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”Діра в держбюджеті на 2020 рік буде щонайменше 40 млрд гривень”, - нардеп Железняк

Железняк зазначив, що перед владою зараз великий виклик — знайти гроші на зовнішніх ринках або скорочувати видатки. 

”Діра в держбюджеті на 2020 рік буде щонайменше 40 млрд гривень”, - нардеп Железняк
Фото: facebook/Ярослав Железняк

Перший заступник голови фінансового комітету Ради, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що діра в державному бюджеті на 2020 рік буде щонайменше 40 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба партії "Голос".

"Щонайменше 40 мільярдів гривень – такою буде діра в держбюджеті на 2020 рік. Україна провалила виконання вимог перед міжнародними партнерами, тому не зможе знайти гроші, щоб покрити дефіцит бюджету.Це означає, що держава поки ще здатна платити зарплату, пенсії, розраховуватися за зовнішнім боргом і виділяти кошти на деякі програми по оборонній галузі. Але на все інше грошей немає", - йдеться в повідомленні.

Железняк зазначив, що перед владою зараз великий виклик — знайти гроші на зовнішніх ринках або скорочувати видатки. 

"Величезну дірку в бюджеті хотіли закрити коштом МВФ, ЄС та Світового банку. Але грошей нам більше ніхто не дасть — через ганебні рішення по антикорупційній системі та незалежності Нацбанку. А держава більше грошей не заробила.Тому перед владою зараз великий виклик — знайти гроші на зовнішніх ринках або скорочувати видатки. За нашими підрахунками, від 50 до 120 мільярдів гривень видатків не зможе сплатити держава. І це відчує кожен — десь не добудують дорогу, не закриють дах у школі, а десь не виплатять зарплату працівникам", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Державна казначейська служба з 20 листопада почала фінансувати тільки захищені видатки, такі як заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. На решту в бюджеті 2020 року не вистачає грошей. Подібного не було вже років десять.

В першу чергу це означає, що припинено фінансування капітальних видатків, таких як ремонт, реконструкція, будівництво. Таким чином, обмеження торкнеться і так званого "великого будівництва" - ремонту й будівництва доріг та іншої інфраструктури.

Бюджет України базувався на прогнозі, що держава буде працювати з Міжнародним валютним фондом. Але по факту Україна отримала тільки один транш від МВФ замість трьох, які очікувалися.

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