Мінфін і МВФ домовилися про зменшення дефіциту бюджету-2021 до 5,3%

Міністерство фінансів і Міжнародний валютний фонд домовилися про зменшення дефіциту державного бюджету на 2021 рік до 5,3%. На перше читання депутатам пропонувався дефіцит у розмірі 6%.

Про це в ефірі "України 24" повідомив депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Дефіцит - це 5,3% ВВП. Інші цифри ми побачимо у проєкті бюджету", - сказав він.

Його колега Ярослав Железняк ("Голос") у свою чергу повідомив, що також буде погіршено прогноз номінального ВВП України на 2021 рік, який, згідно з постановою Кабміну №627, встановлено на рівні 4 505,9 млрд гривень.

Крім того, за неофіційною інформацією Железняка, зміняться строки підвищення мінімалки. З 1 січня, як і планувалося, вона становитиме 6 000 гривень, а от до 6 500 гривень її піднімуть аж у грудні, а не в липні. Про таку можливість ще в середині жовтня повідомляв Гетманцев.

Железняк підкреслив, що зменшення дохідної частини бюджету та дефіциту автоматично означатиме скорочення витрат на десятки мільярдів гривень. Він вважає, що це значно ускладнить прийняття бюджету в другому читанні. "Головна інтрига залишається: які саме витрати підуть "під ніж"? Стільки хотєлок було зібрано під голоси, а тепер треба скоротити десятки мільярдів. Ще та задачка до другого читання", - написав депутат у своєму телеграм-каналі.

Депутатка Ніна Южаніна з "Євросолідарності" також сумнівається в тому, що такий бюджет буде підтримано у Верховній Раді.

"Якщо дохідна частина буде зменшена, дефіцит буде зменшений, то виходить, що в будь-якому випадку значно має бути зменшена видаткова частина. Виникає питання: голосування в першому читанні відбулося тільки завдяки тому, що підіграли депутатам - мовляв, ваші поправки будуть враховані. Якщо зараз не будуть враховані ці поправки, мені здається, що голосів у Верховній Раді за такий бюджет не знайдеться", - сказала вона в ефірі "України 24".

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла проєкт бюджету на 2021 рік на початку листопада.