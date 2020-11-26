Дефіцит держбюджету у жовтні-2020 становив майже 30,5 млрд грн, - Держказначейство

За 10 місяців загальний фонд держбюджету зведено з дефіцитом майже 120,5 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету у жовтні 2020 року становив 30,44 млрд грн, а за січень-жовтень цього року держбюджет зведено з дефіцитом 112 млрд грн.

Про це повідомила Державна казначейська служба, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з її даними, у жовтні дефіцит загального фонду держбюджету становив 26,88 млрд грн, а за десять місяців загальний фонд держбюджету зведено з дефіцитом майже 120,5 млрд грн.

За даними Держказначейства, запозичення у жовтні становили 20,9 млрд грн, а за десять місяців - майже 426,5 млрд грн (за плану в 567,146 млрд грн), при цьому на зовнішні ринки запозичень Україна в жовтні не виходила.

Як випливає з даних ДКСУ, погашення у жовтні становили майже 7 млрд грн, а за десять місяців - 337,56 млрд грн, що на 13,4 млрд грн нижче за план. Погашення за зовнішніми запозиченнями становили в жовтні 1,3 млрд грн, тоді як у січні-жовтні вони досягли показника в 136,05 млрд грн за очікуваних 138,7 млрд грн.

Згідно з матеріалами Держказначейства, приватизація в січні-жовтні принесла 1,913 млрд грн, у жовтні - 21 млрд грн.

Загалом доходи держбюджету за десять місяців становили 842,437 млрд грн за плану в 1,014 трлн, за загальним фондом - 720,46 млрд грн за очікуваних 722,096 млрд грн. Видатки за січень-жовтень становили 950,842 млрд грн, за загальним фондом - 843,12 млрд грн, зазначило казначейство.

У жовтні видатки держбюджету становили майже 107,6 млрд грн, зокрема за загальним фондом - майже 92,47 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2020 рік затверджено в розмірі 975,833 млрд грн (зокрема 855,4 млрд грн за загальним фондом), видатки - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

Нагадаємо, Нацбанк очікує фактичний дефіцит бюджету нижчим від запланованого.