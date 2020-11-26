Бюджет-2020 необхідно секвеструвати до кінця року, - Гетманцев

Бюджет-2020 необхідно секвеструвати до кінця року. Іншого ефективного рішення проблеми недовиконання бюджету в витратній частині немає.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Дивіться, що зараз відбувається щодо бюджету. Бюджет у частині доходів перевиконується за рахунок грамотної роботи Податкової. Податкова станом на 24 листопада перевиконала індикативні показники бюджету на 4,6 млрд гривень (загалом 462,9 млрд грн). З іншого боку, Мінфін недовиконав план із запозичення. Унаслідок цього у нас дійсно недовиконання бюджету в витратній частині зараз достатньо велике. Це проблема. Вона є. На жаль, на найближчі півтора місяці до кінця року вона буде погіршуватися", - заявив він.

Гетманцев підкреслив, що "в ситуації, яка склалася, я в жодному разі не тисну на Мінфін, але на місці міністра, я б скорочував витрати. Тут, на жаль, крім секвестру іншого рішення немає", - вважає він.

Голова фінансового комітету Ради додав, що "точно не друкував би гроші. Адже це буде рішення, яке спричинить катастрофічні наслідки в перспективі. Тому ми маємо скоротити капітальні витрати. Та профінансувати захищені статті".

За його оцінкою, бюджет на 2021 рік до другого читання вимагає суттєвого доопрацювання.

"Я вважаю, що дійсно треба зменшити закладений дефіцит. Також переконаний, що необхідно переглянути джерела дефіциту. Також має бути врахований обмежений обсяг гарантій, які залучаються. І ми маємо зробити все можливе, щоб скоротити той обсяг запозичень, які Мінфін планує залучити в наступному році. Так, джерела викликають сумніви. Тим більше, що Кабінет міністрів пропонує взяти 702 млрд в наступному році в борг. І 4/5 цієї суми розмістити на внутрішньому ринку. А тут немає таких грошей, немає ресурсів", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів і Міжнародний валютний фонд домовилися про зменшення дефіциту державного бюджету на 2021 рік до 5,3%. На перше читання депутатам пропонувався дефіцит у розмірі 6%.

Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Верховна Рада не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у цьому році.

У "Слузі народу" все ж сподіваються, що проєкт в другому читанні розглянуть у грудні.