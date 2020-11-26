Мінстратегпром визначив галузі промисловості, за які відповідатиме (документ)

Міністерство стратегічних галузей промисловості України розробило проект постанови "Про деякі питання розвитку промислового комплексу України".

Пресслужба Мінстратегпрому повідомляє, що в документі надаються визначення понять "стратегічні галузі промисловості" та "продукція стратегічного призначення", а також наведений перелік стратегічних галузей промисловості та розподіл їх підпорядкування між державними органами.

"Проект постанови для обговорення надіслано Мінстратегпромом усім зацікавленим сторонам (Офіс Президента України, Комітети Верховної Ради України, ФРУ, ФПУ …) та представлено на публічне обговорення", - сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Фото: facebook.com/Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

У додатку до постанови наведено перелік стратегічних галузей промисловості України. Міністерство внесло до нього 17 галузей: оборонну, паливно-енергетичну, транспортну, авіаційну та ракетно-космічну, машинобудівну, металургійну (в т.ч. гірничовидобувну), хімічну, харчову, легку, скляну та порцеляново-фаянсову, поліграфічну, фармацевтичну промисловості, а також геологорозвідувальну галузь, будівництво, у т.ч. промисловість будівельних матеріалів, виробництво меблів та деревообробну промисловість, сферу телекомунікацій та зв’язку, а також агропромисловий комплекс.

Фото: facebook.com/Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Стратегічні галузі промисловості будуть підпорядковуватися семи профільним міністерствам.

Фото: facebook.com/Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Раніше віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що Мінстратегпром вже діє на забезпечення виконання Державного оборонного замовлення 2020 року (ДОЗ-2020), не чекаючи повної передачі функцій щодо ДОЗ від Мінекономіки до Мінстратегпрому.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів у липні створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Тоді Уруський заявляв, що це дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до держбюджету, розвиток регіонів, позитивно вплине на ринкове середовище.