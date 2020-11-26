Депутат розповів, коли проєкт бюджету-2021 внесуть у Раду

Сам документ ще будуть доопрацьовувати в Кабміні.

Підготовлений до другого читання проєкт Державного бюджету на 2021 рік, який було ухвалено на засіданні уряду сьогодні, буде внесений у Верховну Раду 27 листопада.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови фінансового комітету Ради, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сам документ насправді ще будуть доопрацьовувати в Кабміні, тому внесуть в Раду тільки завтра. І деталі з'являться теж завтра. І відлік 10-ти днів на ознайомлення депутатам перед голосуванням піде тільки з 27 листопада", - повідомив Железняк.

Він нагадав, що у проєкті доходи бюджету на 2021 рік закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефіцит - 5,47%.

"Готовий посперечатися, що раз інші цифри не назвали, то у членів Кабміну і документа немає) Узгодили тільки параметри. Зараз буде цікавий процес "техніко-юридичного" написання Бюджету", - зазначив Железняк.

Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду. 5 листопада за документ проголосували в першому читанні.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Верховна Рада не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у цьому році.

У "Слузі народу" все ж сподіваються, що проєкт в другому читанні розглянуть у грудні. 20 листопада Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.