Кабмін підтримав закон щодо змін в НАБУ

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує роботу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до внесення змін до законодавства, як цього вимагає рішення Конституційного суду.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання уряду.

Під час обговорення міністр юстиції Денис Малюська попросив підтримати законопроєкт щодо змін в НАБУ.

"Його мета - забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції після набрання чинности рішення КСУ. Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу-кво до набрання чинності закону, який впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КС. Тобто, це перехідний закон, який спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ", - зазначив міністр юстиції.

Також зазначалося, що нинішній керівник НАБУ буде здійснювати повноваження до призначення наступного глави відомства.

За словами Дениса Шмигаля, змінами до законодавства про НАБУ зміцнюють антикорупційну архітектуру.

Нагадаємо, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Сам Ситник заявив, що не збирається йти у відставку, зазначивши, що рішення КСУ не може за собою тягнути жодних юридичних наслідків.

19 листопада Володимир зеленський обговорив з послами "Великої сімки", як вийти з кризи, яку спричинив своїми останніми рішеннями КСУ. Президент запевнив послів G7, що Ситник залишиться на посаді директора НАБУ.