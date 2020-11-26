Синютка запропонував створити "патріотичну більшість" у Львівській обласній раді

Партія «Європейська Солідарність» запропонувала іншим політичним силам створити патріотичну більшість у Львівській обласній раді. Відповідний меморандум опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат, голова Львівської територіальної організації партії Олег Синютка.

«Місцеві вибори відкрили перед Україною шанс продовжити розбудову держави, в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись на найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад та продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на членство в Європейському Союзі та НАТО», – йдеться у документі.

«Настав час кардинальних змін у підходах до політики й управління державою та власними громадами. А те, чи використаємо можливість побудувати нову Україну, залежить винятково від нас. Ми, представники політичних сил, які отримали своє представництво в Львівській обласній раді, націлені на реалізацію шансу, що постав перед Україною. Ми усвідомлюємо складність викликів, які сьогодні стоять перед державою та Львівщиною. Нас має об’єднати спільна програма їх вирішення і ми зробимо все, щоб виправдати надії мешканців Львівщини на позитивні зміни у області», – наголошує Меморандум.

Серед пріоритетів – викорінення корупції, заходи боротьби з епідемією коронавірусу, максимальна підтримка сильних самоврядних громад, відновлення економіки, яку обвалила недолуга політика центральної влади, спеціальні програми соціального захисту, розвиток туризму, спорту, якісна освіта, будівництво житла для ветеранів АТО/ООС та родин загиблих воїнів, співпраця і розвиток громадянського суспільства. А також підтримка проектів, спрямованих на збереження культури Українських Карпат, підтримка гірських територій.

«Ми відкриті до співпраці з усіма політичними силами та депутатами, які поділяють проголошені нами принципи і програму діяльності та готові взяти участь у формуванні стабільної більшості в Львівській обласній раді», – наголошують у «Європейській Солідарності».