Телеканалу "ZIK" призначили перевірку через телемарафон про Сороса

Нацрада вважає, що подібні заяви української загальнонаціональної телерадіокомпанії можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" (логотип "Z ZIK") позапланову перевірку через ознаки розпалювання ворожнечі і ненависті.

Про це повідомила пресслужба Нацради.

"Підставою стала трансляція анонсу телемарафону "Реванш соросятні" з висловлюваннями, які мають ознаки розпалення ворожнечі і ненависті і можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру та такі, що викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей або до окремих представників цих категорій", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді зазначили, що поширювані в анонсі лексеми мають ознаки прихованого заклику глядача до розпалення ворожнечі стосовно невизначеної соціальної категорії "соросята" та осіб за ознаками їх належності до громадянства США (приватних і посадових осіб) щодо яких телерадіокомпанія формує поведінку адресата мовлення, використовуючи методи мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача.

"Подібні заяви української загальнонаціональної телерадіокомпанії можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру і як такі, що створюють, викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей або до окремих представників цих категорій", - додали в Нацраді.

Перевірка буде проведена у період із 14.12.2020 по 29.12.2020.

Нагадаємо, позавчора у Києві під посольством США ОПЗЖ влаштувала акцію "проти зовнішнього управління". Хлопець у масці Джорджа Сороса водив на повідку жінку в традиційному українському вбранні. "Мітинг" влаштувало молодіжне крило партії, але серед учасників чимало людей пенсійного віку.

"Акцію" активно висвітлювали ЗМІ, наближені до нардепа Віктора Медведчука.