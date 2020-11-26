МЗС України відреагувало на вручення послу України в Білорусі ноти протесту

В МЗС очікують, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету.

Міністерство закордонних справ України вважає вручення ноти протесту послу України в Білорусі надмірно емоційною і в цілому безпідставною реакцією.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Хочемо нагадати, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань має фундаментальне значення. Жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує. Правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників. Наша країна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території", - йдеться в заяві.

В МЗС очікують, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних доглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону.

"Пригадуємо також, що в період Революції Гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України і обраного українським народом європейського курсу", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Білорусі викликало українського посла для вручення ноти, в якій білоруська сторона висловлює "рішучий протест у зв'язку з тривалою серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні".У Білорусі вважають, що Україна бездіє через "протиправну діяльність радикальних елементів біля будівлі дипломатичної місії в Києві".

Під посольством Білорусі в Києві проходили декілька акцій солідарності з білоруським народом після того, як Олександра Лукашенка знову оголосили переможцем виборів президента. Минулого тижня біля дипустанови встановили пам'ятний хрест жертвам режиму Лукашенка.

У Львові під білоруським консульством у серпні проходила акція підтримки.

У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Окрім того, голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що відносини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше. Посол України в Білорусі викликався в українське МЗС для консультацій. Коли він повертався в Мінськ, його авто обшукали.

Посол України направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту у зв’язку з порушенням Віденської конвенції через обшук машини.