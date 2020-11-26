МЗС Білорусі викликало українського посла для вручення ноти протесту

У Білорусі вважають, що Україна бездіє через "протиправну діяльність радикальних елементів біля будівлі дипломатичної місії в Києві".

МЗС Білорусі викликало українського посла для вручення ноти, в якій білоруська сторона висловлює "рішучий протест у зв'язку з тривалою серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні".

МЗС вимагає забезпечити безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Венської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року. Про це йдеться на сайті білоруського МЗС.

"Послу висловили крайню схвильованість бездіяльністю компетентних органів України відносно припинення провокацій та відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони. Відмічено, що протиправна діяльність радикальних елементів біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства та членів родин", - йдеться у повідомленні.

Також РБ очікує реакції на "провокації щодо почесного консульства у Львові".

Під посольством Білорусі в Києві проходили декілька акцій солідарності з білоруським народом після того, як Олександра Лукашенка знову оголосили переможцем виборів президента. Минулого тижня біля дипустанови встановили пам'ятний хрест жертвам режиму Лукашенка.

У Львові під білоруським консульством у серпні проходила акція підтримки.

У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Окрім того, голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що відносини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше. Посол України в Білорусі викликався в українське МЗС для консультацій. Коли він повертався в Мінськ, його авто обшукали.

Посол України направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту у зв’язку з порушенням Віденської конвенції через обшук машини.