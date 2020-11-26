Російський конкурент "Антонова" припинив польоти "Русланів" через аварію в Новосибірську

Група компаній "Волга-Дніпро" прийняла рішення припинити польоти всіх своїх Ан-124 після недавнього інциденту в Новосибірську, коли один з "Русланів" здійснив аварійну посадку після відмови двигуна.

Про це повідомляє сайт "Крила".

"Це продумане рішення. Ми хочемо діяти превентивно і продемонструвати, що ми - відповідальна авіакомпанія, в якій безпека понад усе...", - заявив Костянтин Векшин, комерційний директор групи компаній.

"Волга-Дніпро" веде переговори з російською владою, а також починає внутрішнє незалежне розслідування недавнього інциденту. Також компанія зараз домовляється з замовниками про переоформлення рейсів, оскільки всі літаки були заброньовані. Там, де це можливо, вантажі будуть переведені на Boeing-747.

Компанія є найбільшим в світі комерційним експлуатантом транспортних літаків Ан-124, зараз в парку авіакомпанії 12 літаків Ан-124-100 "Руслан".

Аварійна посадка сталася 13 листопада, тоді "Руслан", що вилетів до Німеччини з 80 тоннами автозапчастин, після відмови одного двигуна виявився без зв'язку. Пілоти успішно посадили літак, який, однак не зміг погасити швидкість і викотився за межі смуги. При огляді з'ясувалося, що у літака повністю зруйнований один з двигунів

Нагадаємо, у червні 2019 Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". "Антонов" припинив обслуговування літаків російського перевізника в 2015.