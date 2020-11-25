Угорщина викликала до МЗС посла України через заборону на в'їзд угорському посадовцю

Сіярто заявив, що заборона була "як грім серед ясного неба".

Угорщина викликала посла України Любов Непоп до Міністерства закордонних справ через заборону на в'їзд уповноваженому Уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оприлюднув відеозвернення в Facebook, в якому сказав, що заборона була "як грім серед ясного неба", пише Hungary Today.

Міністр закордонних справ Угорщини додав, що на переговорах з українським колегою Дмитром Кулебою два з половиною тижні тому вони домовились залишити позаду напруженість, яка склалася під час місцевих виборів в Україні, і зосередитись на "позитивних питаннях, які можуть стати основою для спільної історії успіху".

Сіярто вважає, що заборона на в'їзд для Грежі терміном на три роки "суперечить розвитку дружби та досягненню спільного успіху".

За його словами, це викликає жаль, оскільки уряд Угорщини завжди працює над добросусідськими відносинами з Україною, оскільки хороші відносини між двома країнами також найкраще підходять для закарпатських угорців.

Нагадаємо, що Іштван Грежі агітував за певні кандидатури на місцевих виборах, чим порушив Виборчий кодекс, адже іноземці не мають права агітувати за якусь політичну силу-учасника виборчого процесу.

Це вже не перший випадок політичної агітації з боку угорських посадовців. 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило йому ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб.

Окрім того, Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.