Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю у справі про "скіфське золото". Розгляд справи може поновитися вже через кілька місяців.

Про це Крим.Реаліі повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

"Ми можемо підтвердити, призначення судді відбулося, тепер може продовжитися розгляд нашої апеляції. Ми плануємо передачу нашого подання на розгляд суду найближчим часом і сподіваємося, що нові слухання по суті справи будуть призначені вже скоро, максимум через кілька місяців", - сказала Джеппар.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речника Апеляційного суду Амстердама Марьям ван Пулгейст, нового суддю звуть Джерард Левін.

Нагадаємо, Виставка "Крим - золотий острів у Чорному морі" проходила у Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона 2014 року і завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. До колекції входили 565 експонатів, значна частина яких була надана кримськими музеями.

Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з нідерландської виставки.

Керівництво захоплених кримських музеїв наполягає на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті.

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути експонати кримських музеїв Україні. У зв'язку із цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

У апеляційному провадженні Україна вимагала відводу головуючого судді, підозрюючи його у упередженості через зв’язок з адвокатами кримських музеїв. У листопаді 2019 року Апеляційний суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді, заявивши, що для цього немає підстав. Але 28 жовтня 2020 року після надання українською стороною додаткових матеріалів, що вказують на упередженість судді та його зв'язок з Російською Федерацією, суд задовольнив клопотання України щодо відводу судді.