У Дніпрі за фактом порушення виборчого законодавства відкрили три провадження

На користь одного з кандидатів у мери влаштували ярмарку з агітацією.

До поліція Дніпропетровської області в день другого туру виборів мера Дніпра надійшло 108 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Відкрито три кримінальні провадження, щодо решти повідомлень проводиться перевірка, повідомили на сторінці поліції в Facebook.

"Зокрема, відкрито два кримінальні провадження за ч.1 та ч. 3 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України. В рамках розслідування першого факту будуть встановлені обставини зникнення печатки виборчої комісії на одній із дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі. За другим порушенням поліцейські розслідують факт підпису протоколу про підрахунок голосів виборців до його остаточного заповнення, виявлений на виборчій дільниці у Новокодацькому районі Дніпра", – повідомили правоохоронці.

Також провадження відкрито за ярмарку з агітацією на користь одного з кандидатів в мери міста. Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Дніпро та ще 10 українських міст сьогодні в другому турі обирають міських голів. У Дніпрі за цю посаду змагаються чинний мер Борис Філатов та Загід Краснов від "Громадської сили".