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Для збільшення явки на виборчих дільницях у Миколаєві проводять конкурси

Виборців просять робити фото та відео з дільниць і розміщувати їх у соціальних мережах.

Для збільшення явки на виборчих дільницях у Миколаєві проводять конкурси
Фото: 24tv.ua

У Миколаєві підприємці, комунальна установа та інтернет-видання проводять конкурси для збільшення явки містян на виборчих дільницях.

Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.

Виборців просять робити фото та відео з дільниць і розміщувати їх у соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі, додавши хештег #ідунавибори і #яподнимаюявку.

Фото: сайт ОПОРИ

Зокрема, 19 листопада на сторінці комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» з’явилась публікація про конкурс. "Умови дуже прості: йдемо на вибори, голосуємо, робимо фото на дільниці, завантажуємо його у FB із хештегом #яподнимаюявку та відмічаємо Агенцію розвитку Миколаєва. Також став + під цим постом, якщо береш участь в конкурсі", − зазначено в публікації.

Фото: сайт ОПОРИ

Переможці розіграшів у день виборів отримають призи – від тортів да абонементів у спортзал.

Фото: сайт ОПОРИ

“ОПОРА” у свою чергу нагадує, що згідно із статтею 15 Виборчого кодексу України, участь громадян України у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні на виборах, а також у висуванні кандидатів, у передвиборній агітації, в інших виборчих заходах чи у здійсненні інших виборчих процедур, передбачених цим Кодексом.

Частина 1 статті 160 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за прийняття виборцем пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав. Для виборця за цією статтею передбачено відповідальність у вигляді штрафу 5100-6800 грн, або у вигляд виправних робіт на строк до 2 років, або позбавленням волі до 2 років.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України проходить другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосують Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.

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