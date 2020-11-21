Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який попався на $10 тис. хабара

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана, якого на початку листопада затримали на хабарі.

Розпорядження, датоване 20 листопада, опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

4 листопада Журмана затримали на хабарі $10 тис. За даними Служби безпеки України, він просив гроші за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів і дозвіл на розробку детального плану території.

Журман був призначений на посаду в липні 2020 року. До березня 2015 року протягом пів року Журман був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації.