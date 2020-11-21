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Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який попався на $10 тис. хабара

Журмана звільнено "згідно з поданою ним заявою".

Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який попався на $10 тис. хабара
Фото: cheline.com.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана, якого на початку листопада затримали на хабарі.

Розпорядження, датоване 20 листопада, опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

4 листопада Журмана затримали на хабарі $10 тис. За даними Служби безпеки України, він просив гроші за зміну цільового призначення земельної ділянки площею 6 гектарів і дозвіл на розробку детального плану території.

Журман був призначений на посаду в липні 2020 року. До березня 2015 року протягом пів року Журман був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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