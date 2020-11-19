КСУ заявляє, що має кворум для розгляду справ, але зараз він на карантині

Кілька суддів захворіли на коронавірус і пішли на самоізоляцію.

Робота Конституційного Суду України не заблокована, і він відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування суддів, які захворіли на коронавірус.

Про це йдеться у заяві на сайті КСУ.

Зазначається, що у ЗМІ з’являються повідомлення про нібито блокування роботи КСУ окремими суддями, щоб унеможливити проведення його пленарних засідань. У КСУ назвали такі повідомлення чутками.

Відповідно до Конституції та Закону України "Про Конституційний Суд України" орган конституційної юрисдикції складається з 18 суддів. Наразі у його складі перебувають 15 суддів.

У складі КСУ діють Велика палата, два сенати та шість колегій. Відтак судова діяльність Конституційного Суду забезпечується не лише засіданнями Великої палати, яка діє у складі всіх суддів, і для повноважності її пленарних засідань необхідна присутність щонайменше 12 суддів. Перший та Другий сенати Суду діють у складі дев’яти суддів, водночас розгляд справ Сенату відбувається за наявності щонайменше шести суддів. Також у складі Конституційного Суду діють шість колегії до яких входить по троє суддів.

"У зв’язку з тим, що станом на сьогодні зафіксовані окремі діагностування захворювання на COVID-19 у декількох суддів та з метою недопущення розповсюдження захворюваності, більшість суддів Конституційного Суду України перебувають на самоізоляції та працюють дистанційно. Вказане зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення. Водночас, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні Суду", - йдеться у повідомленні КСУ.

Також у КСУ нагголосили, що жодних письмових чи усних повідомлень від суддів про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ не було.

"Відразу після завершення лікування та при наявності кворуму робота КСУ буде відновлена в повному обсязі. Разом з тим інформуємо, що Секретаріат Конституційного Суду України з урахуванням обмежувальних карантинних заходів продовжує виконувати покладені на нього завдання та обов’язки", - повідомили у пресслужбі суду.

Нагадаємо, 10 листопада Конституційний Суд утретє не зміг провести засідання через відсутність кворуму. Відповідно до порядку денного, Велика палата КСУ мала розглядати в закритому режимі справи щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя" щодо офіційного тлумачення положень про приналежність землі. Крім того, відклали і розгляд відкриття конституційного провадження у справі щодо спецконфіскації.

9 листопада Конституційний Суд також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. 5 листопада КС відкладав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.

4 листопада суддя КСУ Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".

2 листопада Велика палата КСУ не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання. Голова КС запевнив Арахамію, що закон про землю не чіпатимуть.