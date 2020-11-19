ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"

Державне бюро розслідувань викликає на допити людей, які були лідерами Євромайдану. Заявником у справі є Ренат Кузьмін – чинний нардеп від ОПЗЖ.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

"1 жовтня ДБР відкрило кримінальне провадження № 42020000000001885 по справі щодо державного перевороту. У зв'язку з подіями Майдану", - повідомила вона.

Зокрема, на допит повістками викликаються ексглава РНБО Олександр Турчинов, колишній спікер ВР Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко, екснардеп Сергій Пашинський, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, екснардепка Тетяна Чороновол.

Соня Кошкіна відзначила, що ДБР прийняло та почало розслідувати те, що Майдан був нібито був "держпереворотом" за заявою одного з найбільш одіозних діячів режиму експрезидента Віктора Януковича. Кузьмін в 2010-2013 роках був першим заступником генпрокурора.

Під його керівництвом були направлені до суду справи відносно колишнього Міністра МВС Юрія Луценка, колишнього заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука та колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, що у Музеї Революції Гідності у четвер, 19 листопада, відбувається обшук. Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло у коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Йому виділили 111 млн гривень авансу, на рахунках залишилося тільки близько 10 млн, роботи з будівництва музею невиконані. Відкрито кримінальне провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Директор Музею Ігор Пошивайло заявив, що слідчі вилучають ноутбуки, жорсткі диски комп’ютерів та всю документацію щодо будівництва Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

"Це спланована та послідовна атака зеленої влади на цінності Майдану та згортання вшанування пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні! І все це цинічно робиться за два дні до 7-ї річниці початку Революції Гідності", - заявив він.