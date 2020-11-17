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ВАКС скасував свій перший вирок через рішення Конституційного суду про е-декларування

Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надія Посунся обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.

ВАКС скасував свій перший вирок через рішення Конституційного суду про е-декларування
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд скасував свій перший вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яка обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Скасувати вирок довелося через рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

"Це був перший вирок ВАКС в історії. На черзі ще чотири вже наявних вироки за недекларування, які рано чи пізно будуть скасовані. Не втомлюємося "дякувати" нинішньому складу Конституційного Суду і його голові пану Тупицькому. І нагадаємо, що Верховна Рада досі не спромоглася навіть підійти ближче до вирішення конституційної кризи в Україні", - зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

Пізніше уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру, а президент Володимир Зеленський подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.

12 листопада ВАКС закрив ще два кримінальні провадження у справі про недостовірне декларування. Мова йде про колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Букіна та голову Дружківського міського суду Молибога.

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