ВАКС закрив апеляційне провадження у справі "Роттердам+" (оновлено)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила апеляційне провадження у справі "Роттердам+" у зв'язку з відмовою від скарги.

Про це повідомили на сторінці ВАКС у Facebook.

"В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулося судове засідання у справі №991/7377/20 щодо розгляду апеляційної скарги адвоката, який діє в інтересах заявника, на ухвалу слідчої судді від 24.09.2020 про відмову у задоволенні скарги адвоката на рішення прокурора про закриття кримінального провадження. 16 листопада представником заявника була подана заява про відмову від апеляційної скарги", - повідомили в суді.

Колегія суддів прийняла відмову від апеляційної скарги та закрила апеляційне провадження у справі на підставі статті 403 КПК України. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення.

Оновлено. Рада громадського контролю НАБУ уточнила, що Апеляційна палата ВАКС закрила провадження за скаргою Віктора Чумака, заявника по "справі Роттердам+", а сама справа остаточно не є закритою.

Як відомо, екснардеп оскаржував рішення слідчої судді ВАКС Катерини Широкої, яким раніше йому було відмовлено у скасуванні постанови прокурора про закриття провадження.

"Однак сьогодні Чумак сам відмовився від своєї скарги, бо у цьому відпала потреба. Вже є інше рішення ВАКС, яким постанову прокурора САП скасовано, а саму справу - поновлено. Станом на 17.11.2020 провадження у справі призупинено для виконання доручень в рамках міжнародно-правової допомоги. РГК вчергове наголошує на тому, що виступає за прозоре завершення розслідування та судовий розгляд справи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 жовтня Вищий антикорупційний суд скасував постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття провадження щодо справи "Роттердам +". Суддя зазначила, що задоволено скаргу АТ "Нікопольський завод феросплавів". 24 вересня ВАКС відмовився відновлювати справу "Роттердам+".

Як повідомляли, наприкінці серпня САП зняла всі підозри, які були висунуті раніше в ході розслідування справи "Роттердам+".

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який відбувся 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.