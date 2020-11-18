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Екстремістам, які за завданням спецслужб РФ намагалися підпалити мечеть в Одесі, загрожує до 15 років ув’язнення

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Екстремістам, які за завданням спецслужб РФ намагалися підпалити мечеть в Одесі, загрожує до 15 років ув’язнення
Фото: od.gp.gov.ua

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох екстремістів, затриманих під час спроби підпалу ісламської мечеті напередодні відзначення Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Досудове слідство встановило, що зловмисники діяли за завданням спецслужб країни-агресора. Акцію планували вчинити задля дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, порушення громадської безпеки, залякування населення, розпалювання расової та міжнаціональної ворожнечі.

Наразі дії затриманих кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Заходи із викриття та затримання зловмисників проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у червні цього року оперативники спецслужби завадили спробі підпалу в Одесі мечеті та затримали учасників одного із неформальних радикальних об‘єднань.

На початку травня СБУ затримала двох осіб, яких підозрюють в спробі підпалу херсонської синагоги 20 квітня. Їх теж назвали неонацистами, а злочин пов'язали з днем народження Гітлера.

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