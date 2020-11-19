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СБУ запобігла вивезенню з України деталей до зенітно-ракетного комплексу

Їх планували вивезти з України до однієї з країн Близького Сходу.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила посадовців однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю, які планували вивезти з України товари військового призначення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про незаконну поставку агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М". Їх планували вивезти з України до однієї з країн Близького Сходу.

"Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їх кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України", - йдеться у повідомленні.

Відомості про правопорушення передані правоохоронцям. В діях посадових осіб вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України блокувала протиправний механізм постачання "Укрзалізниці" неякісних запчастин російського виробництва.

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