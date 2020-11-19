Служба безпеки викрила посадовців однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю, які планували вивезти з України товари військового призначення.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Мова йде про незаконну поставку агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М". Їх планували вивезти з України до однієї з країн Близького Сходу.
"Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їх кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України", - йдеться у повідомленні.
Відомості про правопорушення передані правоохоронцям. В діях посадових осіб вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України блокувала протиправний механізм постачання "Укрзалізниці" неякісних запчастин російського виробництва.