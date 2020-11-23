"Луцького терориста" відправили до психлікарні у Львові

Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив у психіатричну лікарню "луцького терориста" Максима Кривоша (Плохого). Він у липні захопив автобус із пасажирами в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

Для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом. З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для довколишніх. Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію. Однак 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

Нагадаємо, що Максим Кривош близько 10 годин утримував 13 людей в автобусі в центрі Луцька, після чого здався правоохоронцям. До цього президент України Володимир Зеленський виклав на своїй сторінці у Facebook відео, яке від нього вимагав терорист. Допис після звільнення заручників видалили.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що луцького терориста відправлять на психологічну експертизу. Він зазначив, що Кривош отримає тривалий термін ув'язнення.

23 липня Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.