У Рівному виборці фотографувалися з бюлетенями з голосом за одного з кандидатів у мери

У Рівному поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера.

Правоохоронці встановили особу співорганізатора, яка пропонувала за гроші проголосувати за конкретного кандидата. Про це повідомили на сайті поліції Рівненщини.

Щоб довести свій голос, виборці мали показати фото бюлетеня. Поліція зазначила, що знає і організатора цієї схеми.

"У поліції зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один — на виборчій дільниці в Квасилові, який за результатами перевірки не знайшов свого підтвердження", - йдеться у повідомленні.

Причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень. Відкрито провадження за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця).

Нагадаємо, що у Рівному за посаду мера борються Олександр Третяк "Європейська солідарність" та Віктор Шакирзян "Рівне разом".

Сьогодні за мерів у другому турі голосують 11 міст. У Дніпрі за фактом порушення виборчого законодавства порушено три кримінальні провадження. Одне з них - через ярмарку з агітацією за одного за кандидатів.