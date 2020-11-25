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Байден у перші 100 днів президентства збирається скасувати "дуже шкідливі укази" Трампа про клімат

Також він планує надати громадянство 11 млн незареєстрованим у Штатах людей.

Байден у перші 100 днів президентства збирається скасувати "дуже шкідливі укази" Трампа про клімат
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Джо Байден, який, за даними американських ЗМІ, здобуває перемогу за результатами всенародного голосування, у перші 100 днів на своїй посаді хоче провести іміграційну реформу та скасувати укази чинного глави Білого дому Дональда Трампа про довкілля.

Також він хоче зосередитися на допомозі штатам у боротьби з коронавірусом. Про це пише CNN з посиланням на інтерв'ю Байдена телеканалу NBC.

Байден збирається подати в Сенат законопроєкт про імміграцію, которий передбачає отримання громадянства більш ніж 11 млн незареєстрованих людей в Штатах.

"І я б хотів покінчити з деякими, думаю, дуже шкідливими виконавчими указами, які значно повпливали на погіршення клімату та зробили нас менш здоровими, які підписав Трамп", - заявив Джо Байден.

Як відомо, у 2017 році Трамп указами скасував обмеження на видобуток вугілля та викиди парникових газів. 

Байден не назвав конкретні кроки, які він збирається робити для допомоги штатам у протидії COVID-19, але запевнив, що всі отримають негайну допомогу.

Нагадаємо, що переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Раніше американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

Чинний глава Білого дому тільки цього тижня погодився почати процес передачі влади, а Байден тим часом назвав перші імена свого майбутнього Кабінету.

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