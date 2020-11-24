Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді прем'єр-міністра

Парламент Литви затвердив кандидатуру Інгріди Шимоніте на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За Шимоніте проголосували 62 депутати, проти - 10, а 41 утримався. Кандидатуру підтримали консерватори, Рух лібералів і Партія свободи, які сформували нову коаліцію.

Шимоніте була міністром фінансів у попередньому уряді Національного союзу, який втратив владу в 2012 році після однієї з найжорсткіших програм суворої економії в Європі, яка призвела до обвалу ВВП приблизно на 15% в 2009 році.

Нагадаємо, 26 жовтня в результаті виборів до Сейму Литви більшість отримала опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни" - Литовські християнські демократи. Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала результати виборів "найкращим, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи".