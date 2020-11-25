Україна запросила Чорногорію приєднатися до "Кримської платформи"

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час зустрічі з послом Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац запросила чорногорську сторону долучитися до роботи ініціативи "Кримська платформа".

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Джеппар подякувала за підтримку Чорногорією суверенітету та територіальної цілісності України та поінформувала про порушення прав людини і мілітаризацію Криму з боку РФ.

Зі свого боку посол зазначила, що Чорногорія займає чітку позицію щодо невизнання російської окупації Криму, активно підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, а також приєднується до санкційної політики ЄС щодо Росії.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

Зацікавленість у роботі над платформою висловили рід країн, зокрема Естонія, Словаччина, США.