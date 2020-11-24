Австралійська авіакомпанія пропонує зробити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх мандрівників

Наявність щеплень, ймовірно, вимагатимуть не лише авіакомпанії, а й уряди країн, в які подорожуватимуть пасажири.

Глава австралійської авіакомпанії Qantas Алан Джойс вважає, що в майбутньому довідка про щеплення від коронавірусу стане обов'язковою для всіх, хто хоче подорожувати.

Про це повідомляє ВВС.

Цього підходу точно дотримуватиметься сама Qantas, підкреслив Джойс.

"Ми розглядаємо зміни до наших правил обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", - сказав керівник авіакомпанії.

Він висловив переконання, що така ж практика з часом стане загальноприйнятою і в інших авіаперевізників.

"Думаю, що це буде загальна вимога - судячи з моїх бесід з колегами з різних країн", - додав він.

Це перша подібна заява від голови великої авіакомпанії. Раніше авіаперевізники публічно не говорили про заборону польотів невакцинованим пасажирам.

Раніше медичний радник Міжнародної асоціації повітряного транспорту Девід Пауелл також припустив, що в майбутньому інформацію про наявність щеплень, ймовірно, вимагатимуть не лише авіакомпанії, але й уряди країн, в які подорожуватимуть пасажири.

"Наявність достовірної інформації про стан здоров'я пасажира - я думаю, це буде дуже важливо", - цитує його Financial Times.

Упродовж останніх тижнів одразу кілька компаній оголосили про успіхи в розробці ефективних вакцин від коронавірусу.

Розроблена Оксфордським університетом потенційна вакцина від коронавірусу AstraZeneca показала ефективність у 62% та 90%, залежно від принципу дозування під час першого та другого введення.

За уточненими даними Pfizer, ефективність її вакцини становить 95%. До кінця цього року Pfizer і BioNTech планують виробити 50 млн доз препарату, у 2021 році - 1,3 млрд доз. Препарат створюють спільно з німецькою компанією BioNTech.

Американська компанія Moderna заявила про 94.5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду й оцінила вартість однієї дози у суму від 25 до 37 доларів (709-1050 гривень).

У ВООЗ вважають, що Вакцина сама по собі не покінчить із пандемією COVID-19.

У США заявили, що провести першу вакцинацію від коронавірусу можуть вже 11-12 грудня.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.