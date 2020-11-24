Байдена офіційно оголосили переможцем виборів у Пенсільванії

У Пенсільванії затвердили офіційні результати виборів у штаті. Як повідомив губернатор Пенсільванії Том Вулф, у Пенсильванії переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Про це Вулф написав у твіттері.

За його словами, сьогодні державний департамент Пенсільванії затвердив результати виборів 3 листопада на пост президента і віце-президента США.

"У відповідності з вимогами федерального закону я підписав свідоцтво про встановлення ... (перемоги, - ред.) Джо Байдена і Камали Харріс", - зазначив Вулф.

Він також звернувся до співробітників виборчих комісій зі словами подяки.

"Наші співробітники, які працюють на виборах, піддавалися постійним нападам, і вони діяли чудово і гідно", - додав губернатор.

Раніше повідомляли, що адміністрація Трампа готова почати передачу справ Байдену.

Нагадаємо, 15 листопада Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані".

Згідно із законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.