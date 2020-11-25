Байден представив кандидатів на ключові посади у своїй адміністрації

Новообраний президент США Джо Байден і його віцепрезидентка Камала Гарріс 24 листопада провели захід у місті Вілмінгтоні, штат Делавер, на якому представили кандидатури, які планують висунути на посади у сфері дипломатії й національної безпеки у новій адміністрації.

Про це повідомляє Голос Америки.

Байден планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром внутрішньої безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.

За словами Байдена, обрані ним кандидатури є відображенням його переконання в тому, що "Америка володіє найбільшою силою, коли співпрацює з союзниками".

"Це команда, яка відображає той факт, що Америка готова знову вести світ за собою, а не відсторонюватися від нього", – сказав він.

Байден зазначив, що проблема зміни клімату стане одним із пріоритетів його адміністрації. Колишній держсекретар Джон Керрі буде координувати зусилля по боротьбі зі зміною клімату як спецпосланець президента і увійде до складу Ради з питань національної безпеки.Це перший випадок, коли до ради увійде співробітник, що займається проблемами зміни клімату.

Представляючи Блінкена, обраний президент висловив упевненість, що цей досвідчений дипломат зможе зміцнити моральний дух Держдепартаменту і підвищити довіру громадськості до зовнішньополітичного відомства. Блінкен в минулому обіймав посаду заступника держсекретаря й інші високі посади на Капітолійському пагорбі, в Білому домі і в Держдепартаменті.

Лінда Томас-Грінфілд, що має 35-річний досвід дипломатичної служби і працювала на чотирьох континентах, заявила, що з приходом адміністрації Байдена дипломатії буде повернута її роль.

Джейк Салліван стане одним із наймолодших радників із національної безпеки за останні десятиліття.

Алехандро Майоркас був заступником міністра внутрішніх справ. Він стане першим латиноамериканцем й іммігрантом, призначеним на посаду міністра внутрішньої безпеки.

Авріл Хейнс у минулому обіймала посади заступника директора ЦРУ і заступника радника з національної безпеки. Вона стане першою жінкою, яка очолить розвідувальне співтовариство США.

Раніше голова федерального Управління служб загального призначення (GSA) Емілі Мерфі повідомила обраному президенту США Джо Байдену про те, що адміністрація Дональда Трампа готова почати формальний процес передачі влади.

Білий дім також погодився надавати Джо Байдену доступ до щоденних секретних звітів розвідки, які містять інформацію про основні загрози національній безпеці по всьому світу.